Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık Mutfakta Başlar’ yarışması sona erdi. Yaklaşık 1 buçuk aylık sürecin ardından kazananlar, Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık Mutfakta Başlar’ yarışması sona erdi. Yaklaşık 1 buçuk aylık sürecin ardından kazananlar, Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Alanya Belediyesi tarafından sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini vurgulamak için düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez hane halkının katılımı ile düzenlenen Sıfır Atık Mutfakta Başlar yarışması sona erdi. Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle kazananlar ödüllerini aldı. Yaklaşık 1 buçuk aylık yarışma sürecinin ardından bin 83 kg kağıt, bin 987 kilogram plastik, bin 350 kilogram cam, 450 kilogram metal, 245 kompozit atık olmak üzere toplam 5 ton 115 kilogram atık toplandı. Yarışmaya 467 çevreye duyarlı vatandaş katılırken 222 kişi ödül kazandı. 5 ton 115 kg atığın ayrıştırılması sonucu 16 bin 32 kilowatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

“Her yönüyle örnek bir yarışma düzenledik”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sıfır atığın önemini vurgulayarak “Bu yıl ilkini düzenlemiş olduğumuz Ödüllü Sıfır Atık Mutfakta Başlar yarışması ile vatandaşlarımızda sıfır atık bilincinin oluşturulması, sıfır atık projesinin yaygınlaştırılması, özellikle toplumun çevre bilincini, çevreye olan sorumluluğunu arttırmak, bu alanda farkındalığın yükselmesi ve kentimizde atıkların geri dönüşümünün daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla örnek bir yarışma gerçekleştirmiştir. Bu yarışmada emeği geçen tüm belediye personelimize, bizimle birlikte emek, çaba gösteren geri dönüşüm firmamıza ve yarışmamıza katılan veya destek veren tüm halkımıza teşekkür ederim” dedi.

Oluşturulan komisyon üyeleri tarafından titizlikle incelenen ve ölçümleri yapılan atıkların neticesinde ödül alan vatandaşlar, 22 adet küçük ev aleti ve 200 adet toplam 15 çeşit temizlik setinin yer aldığı ödülleri kazandı. Ödüllerini protokol üyelerinin ellerinden alan katılımcılara ayrıca isimlerinin yer aldığı katılım sertifikası takdim edildi. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 10 adet tekerlekli sandalye, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne hibe edildi.