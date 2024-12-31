Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Sağlık ekibi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine giderek genel muayene, tansiyon ve şeker ölçümleri gibi temel sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Çalışmalara Belediye Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan da katıldı. Konukçu ve Zavlak vatandaşlarla yakından ilgilenerek talepleri dinledi.

Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, evde sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların telefonla ya da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunabileceklerini belirtti.

Alanya Belediyesi, özellikle kırsal ve merkez mahallelerde yaşayan yaşlı, yatalak, engelli ve dezavantajlı gruptaki vatandaşlara yönelik evde sağlık hizmetleri desteği verip sağlık personeli ile vatandaşların evlerine giderek sağlık taramaları yapıyor ve gerekli durumlarda tıbbi destek sağlıyor.