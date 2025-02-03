Alanya Belediyesi, Aliefendi Mahallesi’nde yaşayan engelli Ahmet Çakal’ın evine ulaşımını sağlayan yolu beton dökerek iyileştirdi. Çalışmaları takip eden Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, engelli bireylerin hayatını kentin her noktasında ve her alanında kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Alanya Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Aliefendi Mahallesi’nde yaşayan engelli Ahmet Çakal’ın evine ulaşımını sağlayan yol, belediye ekipleri tarafından beton dökülerek iyileştirildi. Yapılan düzenlemeyle yol, daha güvenli ve erişilebilir hale getirildi. Ahmet’in babası Mehmet Çakal, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e teşekkür etti.

"Kentte erişilebilirliği artırıyoruz"

Çalışmaları takip eden Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, özel bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın ulaşım ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için kentin her noktasında erişilebilirliği artırıyoruz. Bu kapsamda Aliefendi Mahallesi’nde yapılan yol düzenlemesi, bu hedefin bir parçasıdır. Belediye olarak engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz" dedi. Aliefendi Muhtarı Rüştü Vural da mahalle sakininin ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Özçelik’e teşekkür etti.