Dünyada ender görülen bir tür olan ve en hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen mekik kelebeği Antalya’nın Alanya ilçesinde görüldü. Bir otel çalışanı, masa üzerinde bulduğu kelebeği doğaya geri saldı.

Dünyada ender görülen bir tür olan ve en hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen mekik kelebeği Antalya’nın Alanya ilçesinde görüldü. Bir otel çalışanı, masa üzerinde bulduğu kelebeği doğaya geri saldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelde garsonluk yapan Bekir Arslan, masa üzerindeki ilginç görüntüsüyle dikkat çeken kelebeği bir kaba aldı. Daha sonra çalışma arkadaşlarına kelebeği gösteren Arslan, geçen yıl pandemi döneminde şefinin de aynı türde bir kelebeği gördüğünü ve araştırmaları sonucu mekik kelebeği olduğunu öğrendiğini kendisine söylediğini belirtti. Yaz aylarında Türkiye’de nadir görülen mekik kelebeğini bulan Arslan, “İlk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım. Şefime haber verdim. Daha sonra şefim ‘Geçen yıl pandemi döneminde aynısını gördüm’ dedi. Kelebeği alarak bir kabın içine koyduk. Akdeniz Bölgesi’nde nadir görülen bir kelebek olduğunu öğrendim. Rengi çok güzeldi. Askeri kamuflaj desenliydi. İlk defa gördüm. Kelebeği doğaya geri saldım. Çoğalır inşallah” dedi.

Bilimsel adı "Daphnis nerii" olan mekik kelebeği, Afrika, Asya ve Hawaii Adaları’nın bir kısmında sıklıkla rastlanan bir kelebek cinsi. İri boyu ve renkleri, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebek olarak biliniyor. Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.