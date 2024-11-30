Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin el emeklerinin sergilenip satışa sunulduğu El Sanatları Üretici Pazarı, ilk defa Mahmutlar Mahallesi’nde açıldı. Alanya Belediyesi’nin bu alandaki ilk girişimi olan El Sanatları Üretici Pazarı, Mahmutlar Mahallesi’ndeki etkinlik Alanı’nda (Mustafa Uyar Parkı-Belediye Hizmet Binası karşısı) faaliyete geçti.

Merkez, Doğu ve Batı mahallerinde de planlanıyor

Kursiyerlere ürettikleri el emeği ürünleri satma imkanı sunan pazar, Alanya’da bir ilk olma özelliği taşıyor. Mahmutlar, farklı milletlerden birçok kişinin yaşadığı dinamik yapısıyla pazarın başlangıç noktası olarak seçildi. İlerleyen süreçte, benzer üretici pazarlarının Alanya’nın merkez, doğu ve batı mahallelerinde de kurulması planlanıyor. El Sanatları Üretici Pazarı, 10:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Koçak: "Kursiyerlerimiz talep etti biz de gerçekleştirdik"

Tek tek üreticileri ziyaret eden ve ürünleri inceleyen Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, organizasyon sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu organizasyonu ilk defa Mahmutlar’da gerçekleştiriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz el sanatları kurslarımızdaki kursiyerlerimizin bizden talepleri vardı. ‘Biz bu ürünleri üretiyoruz ama pazarlayamıyoruz ve satamıyoruz. Bu da hevesimizi kırıyor.’ diyorlardı. Biz onların önünü açmak, hem aile bütçelerine bir katkı sağlamak hem de insanların bu eserleri görmesini sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik.”

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’

Başkan Yardımcısı Koçak açıklamasının devamında, “Aslında düşüncemiz burslarımızın bitiş tarihi olan Mayıs-Haziran aylarında organizasyonları doğuda, batıda, merkezde 3-4 noktada devam ettirmekti. Ancak öncelikle hem kendimizi görmek hem hanımların kış gününde de aile bütçesine katkısı olsun diye bir deneme yapmak istedik. Ev sahiplikleri için muhtarımıza ve üreticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Tüm çalışanlarımıza da buradaki emekleri için teşekkür ederim. Daha da geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Pazarın açılışına; Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyeleri, Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, MAHKOD Başkanı Mesut İlhan ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura katıldı.