Antalya’nın Alanya ilçesine miting için gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pankartlı protestoyla karşılaştı. Bir grup ülkücü, seçim otobüsünün geçişi sırasında ’Selahattin Demirtaş teröristtir’ yazılı pankart açarak İmamoğlu’nu protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Alanya’daki miting seçim otobüsüyle giriş yaptığı sırada bir grup ülkücü, ’Selahattin Demirtaş teröristtir’ yazılı pankart açarak bozkurt işareti yaptı. Slogan atan grup, seçim otobüsünün geçişinin ardından sessizce dağıldı.

Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Uysal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkücü gençlerimiz liderimizin emrinde bize işaret ettiği yolda hareket ederek Selahattin Demirtaş teröristtir demişlerdir. Bu kişinin hakkettiği yerde cezaevidir. Bu teröristi pişirip pişirip sunmalarını protesto etmek için pankart açtık. Hiçbir taşkınlığa mahal vermeden tepkimizi gösterdik. Bizim gözümüzde Selahattin Demirtaş terör örgütünün lideridir. Vatanını milletini seven her Türk vatandaşı gibi vatan evlatları da tepkilerini göstermiştir. Biz bu duruşumuzun da sonuna kadar arkasındayız."