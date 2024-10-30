Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya Hasta Hakları Günü kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Serpil Yıldırım tarafından poliklinik girişinde açılan stantta hasta ve hasta yakınlarına yönelik “Hasta Hakları ve Sorumluluklarıyla” ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Bu broşürlerde, bilgi edinme, güvenli tedavi olma, mahremiyetin korunması ve tedavi sürecine katılma gibi önemli konular yer aldı. Hastalar, bu broşürleri alarak haklarını öğrenme fırsatı buldular. Ayrıca, sağlık hizmetleri sunan kurumların hastalara karşı olan sorumlulukları hakkında da bilgi verildi. Hastane yönetimi de düzenlenen organizasyona katılarak destek verdi. Yönetim birimi hasta ve hasta yakınları ile tek tek görüşerek haklarını ve sorumluluklarını anlattı, kişilerin konuyla ilgili düşüncelerini dinledi. Günün önemine binaen bir açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, "Hasta hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar. Hasta Hakları Birimimiz ile sorunları yerinde çözmeyi amaçlamaktayız. Hastalarımız verilen her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkına sahiptir. Hastalarımızın haklarını bilmeleri ve bu hakları kullanabilmeleri için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bu etkinlikle onların bilinçlenmesini sağlamak ve hasta memnuniyetini artırmayı hedeflemekteyiz. Hastalar ve hasta yakınlarının da hastane kurallarına uyması gerekir. Kendilerine daha iyi hizmet sunabilmek adına dilek, istek ve önerilerini hastanemizin Hasta Hakları Birimine iletebilir. Bu vesile ile tüm hastalarımızın ve hasta yakınlarının Hasta Hakları günlerini kutlar, sağlıklı günler dilerim" diye konuştu.

Hasta yakınlarıyla bir araya gelindi

Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) sağlık çalışanları “Dünya Ruh Sağlığı” kapsamında bünyesinde sağlık hizmeti alan bireylerin yakınları ile bir araya geldi.

Dünya Ruh Sağlığı ayında ruh sağlığının evrensel bir insan hakkı olduğuna dikkati çekmek adına TRSM biriminde sağlık hizmeti alan hastaların yakınlarının katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Düzenlenen organizasyon kapsamında; ruhsal bozuklukların belirtileri, ruh sağlığı, şizofreni ve bipolar hastalıklar konusunda bilgi verildi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde hizmet veren sağlık çalışanları düzenlenen organizasyonda ünitede verilen hizmetlere de değinilerek burada bir aile olduklarını her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.