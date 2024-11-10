Alanya’da denizlerin temizliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Dip Temiz Tertemiz Etkinliği 10 Kasım’a özel 10. kez ‘Atatürk Dalışı’ sloganıyla gerçekleştirildi. Sıfır Atık Mavi Bayrak Projesi kapsamında desteklenen çalışma, denizlerin temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 10. kez düzenlendi.

Alanya Tersanesi önünde ve çevresinde dip taraması yapan ekiplerin, deniz dibinden çıkarttıkları atıklar sörfçüler ve Alanya Belediyesi Wasteddin Atık Alım Teknesi yardımıyla toplandı. Farkındalık oluşturmak için kısa sürede yapılan deniz dibi temizliğinden 25 kilogram plastik, 9 kilogram teneke, 65 kilogram cam atığın yanı sıra bir tekerlek ve amfora çömlek çıkarıldı. Dalgıçlar tarafından deniz üzerinde dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri açılırken, Akdeniz’in mavisinde muhteşem bir manzara oluşturuldu.

Başkan Özçelik: "Tük deniz ve doğaya ihtiyacımız var"

Etkinlik sonrası dalış yaparak çalışmaya katılan ve destekleyenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümünde, böyle anlamlı bir günde, isimleri çiçeklere verilen önderimizin adına böyle bir etkinliği düzenlediğimiz için mutluyuz. Alanya Belediyesi olarak bu ve benzeri etkinlikleri artırarak devam ettireceğiz. Denizlerimiz Alanya için çok önemli. En önemli gelir kaynağımız tarım ve turizm. Turizmin temeli de denizimiz. Pırıl pırıl olsun ki tatil kalitesi yükselsin. En çok mavi bayrağa sahip ikinci bölge Alanya. Bunu artırmak ve geliştirmek için de çalışmalara hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.