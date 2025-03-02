Alanya’da kara yolu ve asfalt yapımı için gerekli ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla Alanya’nın Uğrak Mahallesi yakınlarında dinamit ile dağ patlatıldı. Patlatılan dağda taş parçaları yola düşerken, kara yolu ise 6 saat trafiğe kapalı tutuldu.

Dün öğle saatlerinde Alanya’nın Uğrak Mahallesi yakınlarında kara yolunun asfalt ihtiyacını karşılamak amacıyla dinamit ile dağ patlatıldı. Patlatılan dağın çevresinde oturan vatandaşlar toz dumanından kapılarını ve pencereleri açamazken, kimi vatandaşlar ise patlamanın etkisiyle korku dolu dakikalar yaşadı.

Patlama yaşanırken evinin bahçesinde olduğunu aktaran Uğrak Mahalle sakini Mustafa Toksöz, "Dün burada kara yolunun tekrardan asfaltlanması için bir çalışma yapılacağı ifade edilmişti. Ancak gördük ki çalışma dağın patlatılması şeklinde. Konuyu araştırdığımız zaman önümüze inanılmaz gerçekler serildi. Patlama çalışması için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinden isminin önünde doçent unvanı olan bir tane hocadan rapor alındı. Ve bu rapora istinaden Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından patlamalı çalışma izni verildiği anlaşıldı. Patlamanın oldukça dışarıdan neredeyse fark edilemeyecek seviyede oldukça düşük olacağı, ses duyulmayacağı şeklinde ifade edilmişti. Ancak dün görüntüler medyaya yayıldı. Bu görüntülerde patlamanın nerdeyse Alanya’da gerçekleşen deprem felaketi kadar yakın çevrede bir etki oluşturduğu görüldü. Karayolları Genel Müdürlüğü patlamalı bir çalışmaya izin veriyor sözde ancak seyyar mısır satıcısına bile ruhsat gerektiren bir halde, bu patlamalı çalışma için bir müteahhide ruhsat verilmiyor. Bu şekilde kamu yönetimi olamaz. Halk görmezden gelinemez. Kara yolunun üzerine neredeyse ev daire büyüklüğünde taş parçaları saçıldı. Saatlerce yol kapalı kaldı. Bunun adı bir kamu çalışma prensibi olamaz" dedi.

"Yer altındaki su kaynaklarımız kayboluyor"

Yapılan patlamanın hem çevreki vatandaşları rahatsız ettiğini hem de yer altı sularında patlamadan dolayı eksilme meydana geldiğini aktaran İmamlı Mahallesi Muhtarı Yakup İnce ise, "Burada dün toz dumandan yoldan geçiş yoktu, yol kapalıydı. Yetkililerden rica ediyoruz, bu duruma bir an önce ’dur’ demesini talep ediyoruz. Çünkü burası bir tarım bölgesi, vatandaşlar evlerinin kapılarını açamadılar. Burada tarım olduğu için yer altındaki su kaynaklarımız kayboluyor. Bize daha önce söylediler patlama çok küçük olacak diye, ama patlama çok büyüktü. Fazla barut koyunca ortalık toz dumana karıştı" ifadelerini kullandı.

"Şirket bize yalan söyledi"

Şirketin kendilerine yalan söylediğini iddia eden Uğrak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Musluoğlu, "Dün burada dağ patladı. Kara yolu 5-6 saat kapalı kaldı. Mahalledeki evler sallandı. Tozdan ve dumandan bizler burada duramadık. Bu patlamanın acilen durdurulması gerekiyor. Şirket bize yalan söyledi. Hiç duyulmayacak taş düşmeyecek dedi, neredeyse köy sallandı. Tarımsal sulamalar etkilendi. Evler tozdan dolayı açamadık. Trafiği sahil yoluna verdiler orası da kaldırmadı" şeklinde konuştu.

Bugün sabah saatleri itibarıyla dinamitle patlatılan dağda kara yoluna düşen taş parçalarının yetkili firma çalışanları tarafından kaldırılma işlemi devam ederken, kara yolu ise tek gidiş geliş olarak trafiğe açıldı.