Alanya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim kutlamaları Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’in tebrikleri kabulü ile başladı.

Tören alanında günün anlam ve önemi hakkında konuşan Ürkmezer, "Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, Atatürk’ün öncülüğünde Türkiye dünya sahnesinde hak ettiği yeri alabilmesi ve ilelebet payidar kalabilmesi yolunda güçlü bir irade ortaya konulmuştur. Bu irade ve azim yöneticisinden vatandaşına kadar bütün kesimleri kuşatmıştır. Genç Türkiye devleti cumhuriyet etrafında birleşmiş ve bu ideal hem milletimiz hem de devletimiz için en değerli hazinelerden birisi olmuştur. Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Cumhuriyetin kurulmasından itibaren eğitimden sağlığa, bilimden sanata, ekonomiden teknolojiye her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik ve dünya devletler arasında yerimizi emin adımlarla belirledik. Cumhuriyetimizin 101. yılında da Atatürk’ümüzün ilke ve inkılapları doğrultusunda ilerleyerek ülkemizi daha aydınlık ve müreffeh yarınlara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaymakam Ürkmezer, konuşmasını tamamladıktan sonra Alanya’da şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye takdiminde bulundu.

29 Ekim kutlamaları törenine katılan öğrencilerin şiir, halk oyunları gösterileri ile devam etti. Gösteriye katılan öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

Tören, gaziler ve şehit yakınları başta olmak üzere tören alanında bulunan kişiler ile hatıra fotoğrafı çekilerek son buldu.

Törene, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Garnizon Komutanı Piyade Albay Önder Kılı, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kurum amirleri, siyasi parti yöneticileri, oda başkanları, STK temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve cok sayıda vatandaş katıldı.