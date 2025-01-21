Alanya Belediyesi Ebeveyn, Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi, yarı yıl tatilinde çocuklara ile velilere yönelik eğlenceli ve eğitici atölyeler düzenliyor. Hacı Karanfil Konağı’ndaki etkinlikler 15 gün boyunca sürecek.

Yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik, Alanya Belediyesi Ebeveyn, Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’nde 15 gün boyunca sürecek etkinlikler, "Alanya’yı Tanıyorum, Mozaik Atölyesi" ile başladı. Restore edilen Hacı Karanfil Konağı’nda hizmet vermeye başlayan Çocuk Kütüphanesi’nde öğrenciler, düzenlenen etkinliklere ücretsiz olarak katılıyor.

Hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Çocuk Kütüphanesi Taş Boyama Atölyesi, Beden Perküsyonu, Küçük Prens P4C, Hayalindeki Maskeyi Tasarla, Keçe Atölyesi, Oyun ve Etkinlik Saati ve Boyama Atölyesi gibi birçok etkinlikle öğrencileri bekliyor.

Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’ndeki ücretsiz etkinliklere katılan öğrenciler ile velileri, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, atölye çalışmalarından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Cumartesi günleri de hizmet veriyor

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinliklere katılmak için önceden kayıt yapılması gerektiği belirtildi. Cumartesi günleri de açık olan Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklar ve yetişkinler için emanet kitap hizmeti de veriliyor.