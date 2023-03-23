Alanya Belediyesi, yıl boyunca düzenli olarak yaptığı ibadethane temizliklerine Ramazan ayı dolayısıyla hız verdi. Belediye ekipleri, kent genelindeki 380 cami ve mescitte temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan 6’şar kişilik 2 ayrı özel Cami temizlik ekibi, haftanın altı günü hizmet veriyor. Cami ve mescit temizliğini yapan ekip, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, avize, kitaplık, avlu, tuvalet, abdesthane ve fayansları da temizliyor. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmelerini hedefleyen çalışmalar Ramazan ayında da hızla devam ediyor.