Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma trafik ekipleri, kullanılması yasak olan çakarlı araca 96 bin Türk lirası ceza kesti.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik uygulamasında Alanya yayla yolunda kamyonete takılması yasak olan çakar lamba tespit eden trafik ekipleri, araca 96 bin Türk lirası cezai işlem uyguladı. Sürücünün ehliyetine 1 ay boyunca el konulurken, araç 1 ay süreliğine trafikten men edildi. Ayrıca çakar lamba cihazına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere jandarma trafik ekipleri tarafından el konuldu.