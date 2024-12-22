Antalya’nın Alanya ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Alanya’nın Kadıpaşa Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yola dönmek için sinyal veren Murat Ş.’nin kullandığı 07AZT 443 plakalı Opel marka araç, Gazipaşa istikametinden seyir halindeki Muhammed A.’nın kullandığı 07 BEA 540 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazada Fiat marka araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, Opel marka araçta ise maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edilirken, kazada kullanılamaz hale gelen Fiat marka otomobil, kaza yerine gelen çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Sürücüler şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.