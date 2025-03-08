Antalya’nın Alanya ilçesinde 25 Şubat’ta meydana gelen kazada ağır yaralan ve 5 Mart’ta beyin ölümü gerçekleşen A.S.Y (29) nakil bekleyen 5 kişiye umut oldu.

Alanya’da 25 Şubat’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki A.S.Y.’nin 3 Mart 2025 tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hekimleri Uzm. Dr. Uğur Altun, Uzm. Dr. Hasan Dirik ve Organ Doku Koordinatörü Sezer Uğuz tarafından aile ile yapılan görüşme sonrasında A.S.Y.’nin organları bağışlandı. Yapılan tetkikler sonrasında gencin kalbi, akciğeri, böbrekleri ve karaciğerinin alınması kararlaştırıldı. Ankara Bilkent Hastanesi, Konya Meram Tıp Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi’nden özel ekipler nakil için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saatlerinde başlayan ve başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sonrasında Antalya Organ Doku Koordinatörlüğü Merkezi ile iletişim kurularak başlatılan işlemler doğrultusunda, A.S.Y.’nin organları özel ekiplerle nakil bekleyen hastalara ulaştırıldı. A.S.Y’nin böbrekleri farklı 2 kişiye verilmek üzere diğer organları ile birlikte 5 kişiye umut olacak.