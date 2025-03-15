Antalya’nın Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde kapsamlı yıkama çalışmalarına başladı.

Ramazan Bayramı süresince vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerin temiz, ferah bir ortamda bayramı geçirmesi için Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında kaldırımlar, yollar ve kamusal alanlar, özel araçlarla yıkanıyor. Kent temizliğine ve hijyene büyük önem veren Alanya Belediyesi ekipleri, bayramın huzur içinde geçmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda plan ve program dahilinde kentin hemen hemen her noktasında temizlik çalışması hassasiyetle yürütülüyor. Caddeler, sokaklar, bulvarlar, pazar yerleri, meydanlar, yaya yolları ile kent mobilyaları temizleniyor. Yılın her günü temiz bir kent için çalışmalarını sürdürerek, doğaya duyarlı bir anlayışla hareket eden Alanya Belediyesi, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda çağrıda bulundu.