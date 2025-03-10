Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Dünyam Çocuk Kreşi işbirliğinde ebeveyn ve çocuklar için farkındalık oluşturmak üzere bir etkinlik düzenlendi. Geri dönüşüm bilincini artırmak ve doğal kaynakları korumayı aşılamak amacıyla gerçekleştirilen geri dönüşüm takı tasarım atölyesi, katılımcılara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu.

Antalya’nın Alanya Belediyesi’nin organizasyonunda, uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklar; parça kumaşlar, eski kartonlar, kağıt malzemeler, şişeler ve çeşitli malzemelerden aksesuarlar tasarladılar. Ebeveynlerin de katılım gösterdiği atölyede, ailelerin birlikte vakit geçirerek hem eğlendikleri hem de geri dönüşümün önemini öğrendikleri gözlendi.

Atıklardan sanata

Alanya Belediyesi’nin çevre duyarlılığını artırma hedefiyle düzenlediği etkinlikte, çocuklar ve ebeveynler atık malzemelerden takı yapımını öğrenirken, aynı zamanda çevre dostu yaşam alışkanlıkları kazandılar. Çeşitli geri dönüşüm malzemelerinden yapılan takılar, katılımcılara farkındalıklarını gösterme fırsatı verirken, doğaya zarar vermeden nasıl değerli ürünler ortaya çıkarılabileceğini gösterdi. Bu tür etkinliklerin, toplumsal duyarlılığın artırılması ve doğa dostu bir yaşam tarzının benimsenmesi için önemli bir adım olduğunu kaydedilirken, benzer atölyelerin düzenlenmeye devam edileceği belirtildi.