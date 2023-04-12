Alanya’da şehir merkezinde yenileme ve asfaltlama ihtiyacı olan Tosbağacı Sokak’ta asfaltlama ve peyzaj çalışması gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir içindeki asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler istikametinde yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler son olarak Hacet Mahallesi Tosbağacı Sokak’ta asfalt ve peyzaj çalışması gerçekleştirdiler. Bölgeye giden ekipler sokağın tamamında asfalt çalışması yaparak vatandaşlara konforlu ulaşım yolunu açarken, bir yanda da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli olarak sokaktaki ağaç ve bitkilerde budama yaparak sokağı yeni modern görünümüne kavuşturdular.

Hacet Mahallesi’nde başlayan çalışmaları yerinde takip eden ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu, “Bu hafta da Hacet Mahallesindeyiz. Alanya merkezimizdeki asfalt döküm çalışmalarımızı eksiksiz ve aralıksız olarak devam ediyoruz. Bu sokakta olan sıkıntıları tespit ettik. Hemen hızlı bir şekilde Sayın Muhtarımızın da talepleri istikametinde hizmete başladık. Allah izin verirse bir gün içerisinde bu sokağı bitirip vatandaşımızın kullanımına hemen açacağız. Alanya’nın her mahallesinde çalışmalarımız devam ediyor ve edecektir” şeklinde konuştu.