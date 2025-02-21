Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi iş birliğinde hem Belediyede hem de özel sektörde faaliyet gösteren arazöz sürücülerine yangın eğitimi verildi. Yangına ilk müdahalede dikkat edilmesi gereken konular ele alınırken, katılımcılar merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Alanya Belediyesi tarafından verilen eğitimler sürüyor. Bu kapsamda Belediye Afet İşleri Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün iş birliğinde bir eğitim düzenlendi.

Sürücüler bilinçlendirildi

Eğitime, Alanya Belediyesi’nde ve özel sektörde arasöz kullanan sürücüler katıldı. Sürücülere yangına ilk müdahale, yangın esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, itfaiye ile iş birliği yapılırken izlenecek adımlar, yangın tüplerinin kullanımı, itfaiye araçlarına verilen su desteğinde kullanılacak yöntemler gibi konular ele alındı. Uygulamalı olarak verilen eğitimler sürücülerin merak ettikleri soruların yanıtlanmasıyla son buldu. Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü kent genelinde doğal afetlerle ilgili tatbikat ve eğitimlerine devam edecek.