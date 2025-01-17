Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada kıraathane sahibinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi Kıymalı Sokak’taki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medeni Önem’in çalıştırdığı kıraathaneye İbrahim Ç. (26) ve Haris. A (26) 07 BHP 934 plakalı motosikletle geldi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıslar iş yerinde Medeni Önem ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada İbrahim Ç. yanında getirdiği bıçakla Önem’i göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İbrahim Ç. olay yerinden ayrılmazken, Haris A. bıçağı otomobilin altına atarak kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ambulans ekipleri durumu ağır olan Medeni Önem’i Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İbrahim Ç. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaçan Haris A. ise motorize ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Ağır yaralanan Medeni Önem hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Önem’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ç. (26) ve Haris. A (26) tutuklanarak cezaevine gönderildi.