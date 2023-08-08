Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 ila 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli suçlardan 5 ila 29 yıl arasında değişen hapis cezaları ile aranan M.G., A.Y., M.E., A.Y., F.B., A.A. ve N.A. isimli şahısları yakaladı. 7 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.