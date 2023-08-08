Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 ila 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Gaziantep’te evin çatısında çıkan yangın korkuttu Gaziantep’te evin çatısında çıkan yangın korkuttu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli suçlardan 5 ila 29 yıl arasında değişen hapis cezaları ile aranan M.G., A.Y., M.E., A.Y., F.B., A.A. ve N.A. isimli şahısları yakaladı. 7 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.