Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçede şuana kadar 47 tane riskli yapı belirlendiğini belirterek, "Bunlardan 9 tanesinin yıkımını planladık, diğerlerinin tahliye süreci devam ediyor. Evler boşaltıldıktan sonra yıkımını gerçekleştireceğiz"dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçede şuana kadar 47 tane riskli yapı belirlendiğini belirterek, "Bunlardan 9 tanesinin yıkımını planladık, diğerlerinin tahliye süreci devam ediyor. Evler boşaltıldıktan sonra yıkımını gerçekleştireceğiz"dedi.

Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda, ilçeyi her türlü afet durumuna karşı hazırlamak adına kentte faaliyet gösteren inşaat, mimar, jeoloji, makine, elektrik, harita, şehir, jeofizik ve peyzaj mimarları odalarının temsilcileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Meclis Üyesi Erkan Demirci’nin katılımıyla Afet Koordinasyon Toplantısı düzenledi.

Alanya Belediyesi, ilçede yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Hali hazırdaki afet acil durum planları, uzmanlarla yapılan toplantılardan elde edilen öneriler ve karşılıklı fikir alışverişlerinden çıkan sonuçlar doğrultusunda güçlendiriliyor. Alanya’nın geleceğini garanti altına almaya çalıştıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu çerçevede Alanya’da faaliyet gösteren oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan görüşmelerini sürdürüyor.

"47 riskli yapı"

Yücel, 11 ili etkileyen büyük bir deprem afeti yaşadıklarını hatırlatarak, " Biz de kentimizde meydana gelebilecek her türlü afetlere karşı hazırlıklı olabilmek, riskli yapılar ve kentsel dönüşümle ilgili gerekli adımların ivedilikle atılması, alınacak tedbir ve gerekli kontrollerin sağlanması üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Hali hazırda yapılmış olan afet planlarımızın daha da üstüne eklemek için değerli meslek odalarımızın da fikirlerini alarak yeni ve daha detaylı bir afet planının ilk adımlarını attık. Amacımız kentimizi olabilecek afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek. İlçede şuana kadar 47 tane riskli yapı belirlendi. Bunun 9 tanesinin yıkımını planladık. Diğerlerinin de tahliye süreci devam ediyor. Evler boşaltıldıktan sonra yıkımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.