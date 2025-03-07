Alanya Belediyesi, Dereköy Mahallesi’nde 1985 yılından beri yenilenmeyen ve kullanılamayacak hale gelen 1 kilometrelik boru hattını yeniliyor. Mahalle halkı ile imece usulüyle yapılan çalışmalar neticesinde, yaklaşık 45 hane ve 4 mahalle çeşmesinde yaşanan su sıkıntısı sona erecek.

Alanya Belediyesi hem kent merkezinde hem de kırsalda vatandaşların yanında olmaya, yıllardır çözüm bekleyen pek çok sorunu çözümü kavuşturmaya devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in talimatı ile Dereköy Mahallesi’nde 45 hane ve 4 mahalle çeşmesinde yaşanan su sorunu tarihe kavuşuyor. 1985 yılında yapılan ancak hem yıpranan hem de yetersiz olması sebebiyle vatandaşların su sorunu yaşadığı bölgede çalışma başlatıldı.

1 kilometrelik boru hattı döşeniyor

Mahalle halkı ile birlikte Alanya Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda boru hattı döşeniyor. Alanya Belediyesi’nin verdiği boru ve ekipman desteği ile vatandaşlar imece usulü hattı yapıyor. Yaklaşık 45 hane ve 4 mahalle çeşmesini besleyen hattın yenilenmesi ile mahalle merkezindeki okul ve cami gibi pek çok bölgedeki su sorunu sona erecek.

‘’Sorunu çözüme kavuşturuyoruz’’

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak ile Meclis Üyesi Haydar Uyar bölgedeki çalışmaları incelediler ve vatandaşlarla bir araya geldiler. Çalışmaları yürüten mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Danışmanı Dizdaroğlu, "Mahalle sakinleri seçim döneminde bize su sorununu iletmişlerdi. Yaptığımız planlama doğrultusunda kısa sürede sorunu çözüme kavuşturacak adımları attık. Vatandaşlarımızın da desteği ile çalışmalar devam ediyor. 40 yıllık boru hattı yenilenmesi ile söz konusu bölgedeki su sorunu çözüme kavuşacak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.