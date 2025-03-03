Antalya’nın Alanya ilçesinde 6 katlı binanın 4’üncü katındaki dairesinin penceresinden düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın 4. katında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, mutfak penceresinden bir kişinin yere düştüğünü görenler durumum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından adının Fatma S. (53) olduğu belirtilen kadın hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Fatma S’nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İntihar ihtimali üzerinde de duran ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.