30 Ağustos Zafer Bayramı Alanya’da da düzenlenen törenle kutlandı.

Büyük Taarruz’un 100. yıldönümü kutlamaları Alanya’da saat 09.00’da Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde başladı. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü kutlama mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

"Aydınlık yola giden meşaleyi yaktılar"

Törende konuşan Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Vekili Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Ayan, 30 Ağustos’un zaferinin her safhasının tek tek hazırlandığını ve kazanıldığını söyledi. Ayan, "Üzerimizde kara bulutların gezindiği bir dönemde Atatürk ve silah arkadaşları ile milletimiz bağımsızlık meşalesini yakarak ya İstiklal ya ölüm diyerek aydınlık yola giden yolun ilk meşalesini yakmışlardır. Yabancı tarihçiler 30Ağustos Zaferi için Türkler, Mohaç Meydan Muharebesi’nden yüzyıllar sonra parlak bir muharebe kazandılar demiştir. Kazanılan zaferi kutlu kılan yönü kadın, çocuk, yaşlı, genç milletçe çaba gösterilmesi. Dünyanın sayılı ordularından olan ordumuz her zaman her yerde ve her zaman verilecek görevleri ifaya hazır" dedi.

Günün anlam ve önemine dair şiirlerin okunmasının ardından Kaymakamlık makamında Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından tebrikler kabul edildi.

Törene, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.