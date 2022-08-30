Antalya’nın Alanya ilçesinde coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde düzenlenen fener alayına yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde düzenlenen fener alayına yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı coşkuyla kutlandı. Atatürk Heykeli önünde başlayan fener alayında caddeler adeta insan seline döndü. Binlerce insanın katıldığı fener alayına ilçede tatilini yapan yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşün başlamasıyla kaldırımlarda ilerleyen turistler önce cep telefonları ile bu anları kaydetti ardından yürüyüşe dahil oldu. Bazı esnaflar da konfeti ve meşaleler yakarak kutlamalara renk kattı. Belediye binası arkasında son bulan yürüyüşün ardından Emir Can İğrek hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi gerçekleşen havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı. Binlerce vatandaş İğrek’in şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. Vatandaşların Zafer Bayramını kutlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kurtuluş savaşını sona erdiren büyük taarruz zaferinin 100. yıldönümü milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Malazgirt zaferiyle doğduğumuz bu topraklarda büyük taarruzlarla doğrulmayı başardık. Sonsuza kadar da var olmaya and içtik" dedi.

Etkinliğe Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve ilçe protokolü katıldı.