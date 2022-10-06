Alanya Yörük Oyunları Uygulayıcısı Sedat Çolak tarafından kaleme alınan Alanya Belediye Yayınları tarafından basımı yapılan Alanya Yöresi Yörük Oyunları kitabından seçilen oyunlar, yeniden hayat bulacak.

Alanya Yörük Oyunları Uygulayıcısı Sedat Çolak tarafından kaleme alınan Alanya Belediye Yayınları tarafından basımı yapılan Alanya Yöresi Yörük Oyunları kitabından seçilen oyunlar, yeniden hayat bulacak.

Alanya Belediyesi, Alanya’da Yörük kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması hususunda çalışmalara devam ediyor. Alanya Belediyesi’nin öncülüğünde; Alanya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Yörük Oyunları Uygulayıcısı Sedat Çolak ile 7 Haziran 2022 tarihinde Yörük Oyunları’nın canlandırılması hususunda Alanya Kaymakamlığı’nda Alanya Yörük Oyunları İşbirliği Protokolü imzalanmıştı. Alanya Yörük Oyunları gibi kültürden gelen oyunların kurumlar arası iş birliği ile gelecek nesillere ve öğrencilere aktarılarak yaşatılması hedefleniyor.

Yörük oyunları okullarda yeniden hayat bulacak

Proje çerçevesinde Alanya Yörük Oyunları Uygulayıcısı Sedat Çolak tarafından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğretmenlere Alanya Yörük Oyunlarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler de verilmeye başlandı. Bu amaçla ilk olarak 5 Ekim Çarşamba günü eğitime katılan öğretmenlere bilgilendirme toplantısı yapıldı ve projenin içeriği hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde öğretmenlere; anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri farklı olmak üzere Börü Oyunu, Elek Oyunu, Köle Kapmaca Oyunu, Tamga Oyunu, Terzi Oyunu, Uçan Koçan Oyunu, Aksır Oyunu, Gübüdük gibi oyunlar teorik ve uygulamalı olarak anlatılarak öğretilecek.