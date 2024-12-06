Alanya ile Litvanya’nın Silute kentinin kardeş şehir olmalarının 10. yılı anısına, Alanya Kardeş Şehirler Parkı’nda iki şehrin sembolleriyle yapılan tasarımın açılışı Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Silute Belediye Başkanı Vytautaus Laurinaitis’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Alanya ile Silute’nin kardeş şehir olmalarının 10. yılı anısına yapılan sembolik tasarımın açılışı gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi personeli Şule Çolak Bora tarafından tasarlanan ve yine Belediye Personeli Zeki Yıldız tarafından hayata geçirilen tasarımın bir yüzünde Alanya’nın diğer tarafında ise Silute kentinin sembolik özellikleri yer alıyor.

"Burada olduğunuz için çok mutluyuz"

Silute Belediye Başkanı Laurinaitis, Başkan Özçelik’e kendi şehirlerinin sembollerinden oluşan bir saat, Başkan Özçelik ise kardeş şehir Belediye Başkanına Alanya silueti tablosu hediye etti. Açılışta konuşan Başkan Özçelik, “Şehrimize davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İlişiklerimizi güçlendirmek, kültürlerimiz arasındaki alışverişi arttırabilmek adına burada bulunduğunuz için çok memnunum. Bunu da bu kardeşliğin bir nişan görseli olarak Alanya’mızın en güzel yerlerinden birinde bulundurmaktan keyif aldık. Güzel şehrimize tekrar hoş geldiniz” dedi.

"Alanya’yı hep en iyi anlarla anıyoruz"

Silute Belediye Başkanı Vytautaus Laurinaitis ise, “Alanya’yı hep en iyi anlarla anıyoruz. Burayı arkadaşlarımızla buluştuğumuz bir yer olarak görüyoruz. Bizim için bu da büyük bir sürpriz oldu. Böyle bir ilişkimiz olduğu için çok mutluyum. Gelecekte de bu kardeşliğimizin ilerleyeceğini düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından her iki kentin Belediye Başkanı tasarımın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alanya Kardeş Şehirler Parkı’ndaki Silute şehrini temsil eden bölümde sergilenecek olan tasarımın açılış programına, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Silute Belediye Başkanı Vytautaus Laurinaitis, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın ve Nazmi Zavlak, Silute Belediye Meclis Üyeleri Arunas Jagminas ve Darius Pundzius, Belediye Başkan Danışmanı Irma Maceviciene, Dış İlişkiler Sorumlusu Ramune Daduraite, Belediye Başkan Sekreteri Lolita Stoniene, Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Nimet Hacıkura katıldı.