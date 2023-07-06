Alanya Üniversitesi’nin tasarladığı ve koordine ettiği “Çok Katmanlı Şehirler” adlı AB projesine, İstanbul Teknik Üniversitesi de ortak oldu. Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş’in koordine ettiği, 250 bin Avro bütçeli Avrupa Birliği (AB) projesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) dört kişilik ekip yer alacak.

Alanya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muzaffer Özgüleş; Erasmus+ Yükseköğretim Projeleri (KA220 HED) kategorisindeki projenin, mimarlık tarihi ve kültürel miras farkındalığı oluşturmayı hedeflendiğini söyledi. Dr. Muzaffer Özgüleş, proje hakkında şu bilgilendirmeleri yaptı: “Alanya Üniversitesi’nin Erasmus+ Yükseköğretim Projeleri (KA220 HED) kategorisindeki ilk başarısı olan “Çok Katmanlı Şehirler: Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Farkındalığı için Oyunlaştırma ve Hikâye Anlatıcılığı” adlı proje, 15 Aralık 2023’te başlamıştı. 12 Haziran 2023 itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi projemize dahil oldu. Projedeki hedefimiz; Alanya veya İstanbul gibi çok katmanlı kentler için yenilikçi, öğrenen merkezli, oyunlaştırma ve hikâye anlatıcılığı tekniklerini kullanan yeni bir ders geliştirip kentin geçmişi ve sakinleri ile bağ kurarak mimarlık tarihi ve kültürel miras bilinci oluşturmak.”

Ekip nitelikli ve donanımlı

14 Nisan 2025’e kadar sürecek “Çok Katmanlı Şehirler” projesine Türkiye dışından Yunanistan ve Romanya da ortak oldu. Projeye dahil olan ekibin donanımlı ve nitelikli olduğuna vurgu yapan Dr. Özgüleş, “Projeye dahil olan İTÜ ekibinin başında Prof. Dr. Zeynep Kuban yer alıyor. Zeynep hocamızın, hem çok katmanlı şehirler üzerine çalışmaları hem de çocuklar için arkeoloji ve mimarlık konulu atölyeleri ve akademik yayınlarıyla, projemizin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstleneceğine eminim. Henüz proje sürecinin başındayken gerçekleştirdiğimiz bu ortak değişikliği sayesinde toplam bütçede herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan dört yeni aktivite ekleyerek projemizin taahhüt ettiğimiz çıktılarını da artırmış olduk” dedi.

Romanya ve Yunanistan da proje ortağı

Proje çerçevesinde Alanya Belediyesi başta olmak üzere, birçok yerel kurum ve paydaşla iş birlikleri yapılması planlanıyor. Yunanistan’dan “Center for Education and Innovation” ve Romanya’dan “Asociatia De-a Arhitectura” adlı iki sivil toplum kuruluşu projeye ortak oldu. Alanya Üniversitesi koordinesinde gerçekleşen proje sayesinde, tüm Alanyalılara uzanacak bir kentlilik ve kültürel miras bilincinin oluşturulması hedefleniyor.