Erasmus+ KA171 Projesi kapsamında, 20 farklı ülkeden 26 üniversitenin akademisyenleri, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Hafta’nın açılış töreninde bir araya geldi. Etkinlik, eğitim programlarından kültürel kaynaşmaya kadar geniş bir yelpazede paylaşımlar sunarak, Alanya Üniversitesi’nin uluslararası arenadaki tanınırlığının artmasına katkılar sağlıyor.

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, törende yaptığı konuşmada Alanya’nın kültürel çeşitliliğinin etkinliğe zenginlik kattığını vurguladı. Koçak, Alanya’nın eğitim ve uluslararası alanlardaki gelişimini desteklediklerini belirterek, “Gençlerin modern dünyanın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi. Kentin uluslararası platformda güçlenmesi adına kardeş şehir ilişkilerini ve öğrenci değişim programlarını önemsediklerini ifade eden Koçak, Alanya Belediyesi’nin bu yöndeki kararlı politikalarını katılımcılara aktardı.

“Uluslararası iş birliğinin gücüne inanıyoruz”

Alanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, 20 ülkeden 26 üniversitenin temsilcilerini Alanya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Yazıcı, Uluslararası Hafta etkinlikleri ile üniversitenin uluslararası iş birliklerini güçlendirdiklerini, dünya çapında yeni iş birlikleri kurarak bu bağları geliştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Yazıcı, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

“Bu üniversitenin Rektör Yardımcısı olarak, bin öğrencimiz ve 100’den fazla akademik ve idari kadromuzla burada, Alanya Üniversitesi’nin dinamik ruhunu temsil etmekten gurur duyuyorum. Uluslararası iş birliğinin dönüştürücü gücüne inanan bir üniversite olarak, zengin deneyimler, tartışmalar ve iş birliği fırsatlarıyla dolu bir hafta programı hazırladık. Uluslararasılaşma, sadece dünyanın dört bir yanından öğrencileri ve akademisyenleri üniversitemize çekmekten ibaret değil; aynı zamanda herkesin değerli, saygı duyulan ve benzersiz bakış açılarını paylaşmaya teşvik edildiği bir ortam oluşturmakla ilgilidir. Hep birlikte, kolektif öğrenimimize ve gelişimimize katkıda bulunabiliriz.”

"Alanya, kültürü, doğası ve deniziyle eşsiz bir şehir"

Konuşmasında Alanya’nın tarihi ve kültürel özelliklerine de dikkat çeken Prof. Dr. Yazıcı, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Alanya, zengin tarihi ve kültürü ile doğa, deniz ve sıcak güneşi bir araya getiren benzersiz bir sahil şehridir. Alanya, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Üniversitesi gibi iki üniversitesiyle de akademik mükemmellik merkezi olarak tanınmakta, dünyanın dört bir yanından öğrencileri ve akademisyenleri çekerek şehrin entelektüel bir merkez olarak itibarını artırmaktadır. Bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Uluslararası ve Erasmus Ofisi ekibimize ve destekleri için Alanya Belediyesi’ne içten teşekkürlerimi sunarım.”

Alanya Üniversitesi Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine; Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Murat Kırcı, Alanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, ALTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal ve çok sayıda akademisyen katıldı.