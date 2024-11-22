Kanuni mevzuat gereği Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğinden ayrılan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e, üniversitenin gelişimine sağladığı katkılardan dolayı Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından plaket takdim edildi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 2015 yılından beri Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini üstlenmişti. 31 Mart 2024 Yerel Yönetimler Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Özçelik, kanuni mevzuat çerçevesinde söz konusu Üyeliğinden ayrılmak durumunda kaldı. Üniversiteye teşekkür eden Başkan Özçelik, "2015 yılından bu yana Üyesi olduğum ve halkımızın iradesiyle Alanya Belediye Başkanı seçilerek kanunen üyeliğime devam edemeyeceğim Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin kıymetli Başkanlığı tarafından plaketle onurlandırılmak, benim için büyük mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bu değerli plaketi, Alanyamızın eğitim ve bilim alanında daha ileriye taşınması için hep birlikte yürüttüğümüz çalışmaların yansıması olarak görüyor ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kırcı: "Öncü bir rol üstlendi"

Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Murat Kırcı ise Başkan Özçelik’in yalnızca Alanya Üniversitesi’nin değil, aynı zamanda Alanya’nın eğitim ve bilim alanında bir marka haline gelmesinde öncü bir rol üstlendiğini kaydetti. Açıklamasında, "Üniversitemizin temellerinin atıldığı ilk günden itibaren bizlere yol gösteren, ilham veren ve her zaman yanımızda olan liderliğiyle kendisi hepimizin gönlünde özel bir yere sahiptir" ifadelerine yer veren Kırcı, "Başkanımızın emekleri sayesinde Alanya Üniversitesi, yalnızca bir eğitim kurumu olmanın ötesine geçerek topluma ışık tutan ve değer katan bir yapı haline gelmiştir. Akademik başarılarımızın artırılmasından uluslararası iş birliklerine, öğrenci odaklı bir anlayışın yerleşmesinden modern altyapı projelerine kadar pek çok alanda bıraktığı izler daima hatırlanacaktır. Son yıllarda üniversitemiz çok önemli gelişmelere imza atmıştır. Bu başarıların altında, kıymetli başkanımızın ve mütevelli heyetimizin geçmişte atmış olduğu sağlam temeller yer almaktadır. Osman Tarık Özçelik’in mütevelli heyetinden ayrılmasıyla resmi görevi sona ermiş olabilir; ancak Alanya Üniversitesi ile gönül bağının her zaman süreceğine gönülden inanıyoruz. Üniversitemize kazandırdığınız değerler ve sağladığınız destek için mütevelli heyeti adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.