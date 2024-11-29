Alanya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinlikte öğrenci toplulukları tanıtııldı.

Alanya Üniversitesi merkez kampüsteki etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Üniversitenin aktif öğrenci toplulukları kurulan stantlarda kendilerini tanıtma ve yeni üye kazanma fırsatı bulurken, oyunlar, workshoplar, müzik ve dans gösterileri ile keyifli anlar yaşandı. Etkinlikte mevcut toplulukların yanı sıra yeni kurulan ve kurulması planlanan topluluklar da tanıtıldı.

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Alanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, öğrenci topluluklarının önemine dikkat çekerek, “Amacımız, öğrencilerimizi ilgi alanlarına uygun topluluklara yönlendirerek sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak. Bu tür etkinliklerle onların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda zengin bir üniversite hayatı yaşamalarına katkıda bulunuyoruz” dedi.

Yeni öğrenci toplulukları kurulacak

Prof. Dr. Yazıcı, öğrenci topluluklarının faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

“Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarımız, sosyal sorumluluk projeleri ve insana dokunan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Gastronomi, teknoloji, siber güvenlik, doğa yürüyüşleri, çevre bilinci ve iklim değişikliği, spor, sanat ve tasarım gibi pek çok alanda öğrencilerimize kendilerini geliştirme imkânı sunuyoruz. Şu anda sosyal aktivite ve sosyal sorumluluk, genç şefler, bilişim, Alanya siber güvenlik, Alanya patika, kalite, çevre ve iklim, spor, sanat ve tasarım olmak üzere toplam 9 topluluğumuz aktif olarak faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de müzik, dans ve drama, Atatürkçü düşünce, tarih, sosyoloji ve felsefe, iletişim ve medya topluluklarımızı da hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”