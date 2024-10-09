Alanya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 11 farklı ülkeden 23 yükseköğretim kurumunun katıldığı "Moving Forward 3rd International Week by Alanya University" etkinliği, büyük bir coşku ve heyecanla başladı. Beş gün sürecek uluslararası etkinlik, akademik dünyayı bir araya getirerek, bilgi paylaşımı ve kültürel değişim açısından önemli bir platform olmasına imkan sağlıyor.

Alanya Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Aykut Ekinci, açılış gününde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinliğin ana temasının "İleriye Gitmek" olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ekinci, "11 ülkeden 23 kurumun temsilcilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve bu anlamlı temanın etrafında bir araya geldik. Alanya, sadece güzel bir sahil kenti değil, aynı zamanda zengin tarihi ve kültürüyle uluslararası bağlantıların geliştiği bir merkezdir. Erasmus+ programı çerçevesinde küresel ortaklıkların gücünü kutladığımız bu etkinlik, eğitimin geleceğini şekillendirmede önemli bir adım olacaktır," ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ekinci, konuşmasında etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Uluslararası Ofis ekibine ve Alanya Belediyesi’ne ve Gateway Holding’e teşekkürlerini iletti.

"Üniversiteler kentin değeridir"

Etkinliğin açılışında söz alan Alanya Belediyesi Danışmanı Fatih Konukçu ise üniversitelerin, bulundukları kente katkı sağlayan değerli kuruluşlar olduğunu vurguladı. Konukçu, “Belediye ile üniversitelerin iş birliği, yerel kalkınma ve toplumsal fayda açısından büyük önem taşımaktadır. Gençlerimizin şehrimize adapte olması ve şehirle daha fazla etkileşim halinde bulunması için sosyo-kültürel etkinlikler düzenliyoruz,” dedi. Konukçu ayrıca, Alanya’nın dünya genelinde toplam 23 kardeş şehirle olan iş birliklerine ve öğrenci değişim programlarına değindi.

Kültürel ve eğitsel etkinliklerle dolu bir hafta

Etkinliğin ilk gününde katılımcılar, üniversite sunumları, kültürlerarası eğitim, Türkçe dil kursu ve çeşitlilik eğitimi gibi programlarla yoğun bir gün geçirdiler. Günün sonunda ise gala yemeği ve geleneksel Türk halk gösterisi ile etkinlik renklendi. İkinci gün, Alanya Belediyesi iş birliği ile düzenlenen şehir turunda katılımcılar, Alanya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Etkinliğin üçüncü günü ise geleneksel Türk kahvaltısı başlayacak ve uluslararasılaşma süreçlerine odaklanan bilgi paylaşım oturumları ile devam edecek. Katılımcılar, eğitim fuarı ve iyi uygulama paylaşımı oturumlarında kendi üniversitelerini tanıtacak e empati, sosyal farkındalık gibi konular üzerine etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliğin dördüncü günü Manavgat ve Side gezisi ile devam edecek. Gezide, Alanya’nın doğal güzellikleri, katılımcılara tanıtılacak. "Moving Forward 3rd International Week by Alanya University" etkinliği, katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, uluslararası bağları güçlendirdikleri ve kalıcı dostluklar kurdukları bir hafta olarak hafızalarda yerini alacak.

Etkinliğin açılış törenine; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i temsilen Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Başkanı Mehmet Kural, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda davetli, akademisyen ve öğrenci katıldı.