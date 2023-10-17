Alanya Üniversitesi ve Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), üniversiteli gençler arasında sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Alanya Üniversitesi ile LÖSEV arasında imzalanan protokolle; üniversiteli gençlerin sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma farkındalığını artırmak amaçlanıyor. Protokol çerçevesinde, üniversite bünyesinde çeşitli etkinlikler ve projeler yürütülecek, üniversiteli gençlerin sosyal sorumluluk anlayışı ve dayanışması güçlendirilmeye çalışılacak.

“Sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz”

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, üniversite olarak sadece eğitim ve bilim alanında değil, topluma katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini ve bu çerçevede önemli çalışmalar yaptıklarına vurgu yaptı. LÖSEV ile gerçekleştirilecek protokolün, üniversiteli gençlerin daha fazla bilinçlenmesine katkı sağlayacağını söyleyen Prof. Dr. Güner, genç nesillerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmesi ve topluma fayda sağlayacak çalışmalara katılması için bu tür iş birliklerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mesut Güner, “Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanser gibi ciddi hastalıklarla mücadele eden çocuklar ve ailelerine destek sağlayan bu alanda çok önemli ve başarılı sosyal sorumluluk projelerine imza atan, ülkemizin gözbebeği bir kuruluşumuz. Lösemi ve kanser hastası çocukların tıbbi ihtiyaçlarına destek sağlıyor, Tedavi sürecinde çocukların ve ailelerinin psikososyal ihtiyaçlarına da cevap veriyorlar. Tıbbı ve psikososyal destek, eğitim desteği, aile destek grupları, kan ve kök hücre bağış kampanyaları, bilinçlendirme ve farkındalık artırma ve sosyal etkinlikler tedavi sürecinde büyük önem taşıyor. Üniversitemizde okuyan gençlerimizde de bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Onların bu alanda topluma faydalı projeler üretmesini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Faydalı ve güzel bir başlangıç

LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Hande Candan da imzalanan protokole ilişkin görüşlerini dile getirdi. Protokol çerçevesinde iki kurum arasında güzel bir başlangıca imza atıldığını söyleyen Candan, “Bizim için ve LÖSEV için fayda projesi çerçevesinde Alanya Üniversitesi’nde, öğrencilerimizle bir araya gelerek güçlü bir topluluk kurmayı ve LÖSEV’in fakülte bazında temsilciliklerini oluşturmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, Antalya LÖSEV’de faaliyet gösteren Fatma Köker ve diğer öğrencilerimiz, hocalarımızın da destekleriyle başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde, diğer üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri, Alanya Üniversitesi’nde de hayata geçirmek istiyoruz. Alanya Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde ilk adım olarak üniversite içinde bir LÖSEV topluluğu kurulacak. Topluluğumuz oluştuktan sonra fakültelere göre temsilciliklerimiz de oluşacak. Ayrıca, topluluğumuzun yönetim ekibi oluşturulduktan sonra 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarına başlayacağız. Farkındalık çalışmaları yaparak, turuncu tişörtler giyerek Alanya’nın çeşitli bölgelerinde LÖSEV’in sloganlarını paylaşarak adımızı duyurmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Törene; Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Hande Candan ve LÖSEV Proje Sorumlusu Fatma Köker katıldı.