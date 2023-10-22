Alanya Üniversitesi tarafından 20 Ekim Dünya Aşçılar Günü çerçevesinde “Aşçılığın Dünü Bugünü ve Yarını Dünya Aşçılar Günü Paneli” düzenlendi.

Alanya Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Selma Lubabe Erdoğan ve Öğretim Görevlisi Songül Çoban koordinatörlüğünde gerçekleşen “Aşçılığın Dünü Bugünü ve Yarını Dünya Aşçılar Günü Paneli”nde alanında uzman şefler bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Öğr. Gör. Songül Çoban, “Bu paneli düzenlemekteki amacımız, sektördeki isimler ile öğrencilerimiz bir araya getirerek fikir alışverişi yapmak, bilgilerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak mesleğe hazırlanmalarına yardımcı olmak ve aşçılık mesleğinin önemini, değerini vurgulamaktı. İyi bir aşçı olmak için bizlere düşen en önemli görev zengin ve köklü bir geçmişe sahip mutfağımıza ve kültürümüze sahip çıkarak gelişmesi ve hak ettiği değeri görebilmesi adına katkı sağlamak olmalıdır” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3. sınıf öğrencilerimizden Emin Gülden, Alanya Üniversitesinde Aşçılık Eğitimi, Aşçılık Programı öğrencilerinden Meded Kaygusuz, “Aşçılık Mesleğinde Okul ve Sektör Arasındaki Farklar”, Ahsen Zeliha Eryılmaz "Sektörde Kadın Olmak" isimli sunumlarını gerçekleştirdi.

Aşçılığın Dünü Bugünü ve Yarını – Dünya Aşçılar Günü Paneli’nin moderatörlüğünü Doç. Dr. Esra Mankan üstlendi. Üniversitenin konuk şefleri Hayrullah Demiray, Volkan Çalan ve Alperen Taşpınar sektörle ilgili öğrencilerin merak edilen sorularını cevaplandırdı. Alanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Saygı da sahnede yerini aldı. Etkinlik sonunda katılım ve katkı sağlayan herkese teşekkür edilerek sertifikalar takdim edildi.