15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, anma etkinlikleri çerçevesinde, Alanya Üniversitesi’nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı.

Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burçin Ünal tarafından hazırlanan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin açılış törenine; Alanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Saygı, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Murat Süslü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Rektör Yardımcısı ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Birol Saygı, “Bizleri her zaman birbirimize kenetleyen en büyük bağ, zor zamanlardaki inanç ve birlikteliğimiz olmuştur. Tarih boyunca şüphesiz birçok art niyetli girişim, birçok karanlık düşünce; devletine ve milletine olan sevgisine sadık bireyler tarafından defedilmiş, edilmeye de devam edecektir. Dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, bu bağımızın daha da kuvvetlenerek artmasını gönülden temenni ediyorum”dedi.