Alanya Üniversitesi, çevresel sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi alanlarındaki çalışmalarıyla UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması’na dahil oldu. Endonezya Üniversitesi tarafından 10 yıl önce başlatılan bu uluslararası sıralama, yükseköğretim kurumlarının çevre dostu politikalarını, atık yönetimi, su tasarrufu ve diğer sürdürülebilirlik girişimlerini küresel ölçekte değerlendirmeyi amaçlıyor.

“Çevre dostu uygulamaları teşvik ediyor”

UI GreenMetric sıralaması, üniversitelerin çevreye duyarlı kampüs politikalarını teşvik etmeyi hedefliyor. Bu sıralama, üniversitelerin çevresel sorunlara çözüm üreten akademik çalışmaları desteklerken, sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamaların paylaşılmasına imkan sağlıyor. Ayrıca, çevre dostu girişimler konusunda üniversiteler arasında sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturarak, akademik ve çevresel performansı çeşitli kriterlere göre değerlendiriyor. UI GreenMetric, üniversitelerin çevresel başarılarının yanı sıra toplumsal sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı da amaçlıyor. Alanya Üniversitesi’nin sıralamada yer alması, üniversitenin çevreye duyarlılığını ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ortaya koydu.

“Sıralamaya girmek önemli bir motivasyon kaynağı”

Alanya Üniversitesi Strateji Geliştirme Müdürü ve İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ümran Demir, üniversitenin sürdürülebilirlik çalışmalarına dikkat çekti. UI GreenMetric sıralamasına dahil olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Dr. Demir, “Bu sıralama, üniversitelerin yeşil alanların korunması, sürdürülebilir bina tasarımı, yenilenebilir enerji kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması gibi kriterlerde değerlendirilmelerini sağlıyor. Ayrıca, geri dönüşüm, atık yönetimi, su tasarrufu ve çevre dostu ulaşım uygulamaları da sıralamanın önemli bir parçası. Çevre ve sürdürülebilirlik odaklı akademik programlar ve araştırma projeleri ise sıralamada önemli bir yer tutuyor. UI GreenMetric sıralamasında yer almak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda bizler için önemli bir motivasyon kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

“Çevre dostu projelerimizi sürdüreceğiz”

Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Murat Kırcı, üniversitenin UI GreenMetric sıralamasında yer almasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Bu başarı, Alanya Üniversitesi’nin çevreye ve sürdürülebilirliğe olan kararlılığının bir göstergesidir. Üniversitemiz, çevresel duyarlılığını sadece kampüs içinde değil, tüm akademik ve toplumsal alanda da pekiştirmek için kararlı adımlar atmaktadır. UI GreenMetric sıralamasına girmemiz, çevre dostu kampüs anlayışımızın, yenilikçi projelerimizin ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızın küresel ölçekte takdir edilmesinin bir göstergesidir. Geleceğe yönelik sürdürülebilir bir dünya için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme kararlılığımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.