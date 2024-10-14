Alanya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024”te başarıya imza attı.

Türkiye’deki 201 üniversitenin değerlendirildiği ve 64 gösterge üzerinden sıralandığı raporda Alanya Üniversitesi, ilk 20’de yer almayı başardı. YÖKSİS veri tabanı ile çeşitli kamu ve bağımsız kaynaklardan elde edilen verilere dayanan bu rapor, üniversitelerin birçok alandaki performansını ölçüyor. Alanya Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında açık erişim imkânı bulunan bilimsel yayın yüzdesi ile 1. sırada yer aldı. Ayrıca, endeksli yayınların atıf alma oranında 3. sırada bulunurken, uluslararası öğrenci oranında 13. sırada yer alıyor. Üniversite ek olarak, kişi başı doğrudan karbon ayak izi açısından 11. sırada.

“Bir çok yeniliğe imza attık “

Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Murat Kırcı, elde edilen bu başarının planlı ve kararlı çalışmaların bir sonucu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemiz, Gateway Holding’in yönetiminde ve mütevelli heyetimizin, rektörümüzün ve akademik kadromuzun özverili çalışmaları sayesinde birçok yeniliğe imza atmıştır. Son yıllarda yaptığımız yoğun çalışmalarla eğitimimizin kalitesini artırdık ve uluslararası bir üniversite olma yolunda hızla ilerliyoruz. Hem yerli hem de yabancı öğrenci sayısını artırmak amacıyla yoğun çalışmalar gerçekleştirdik.”

“Global bir eğitim merkezi olma yolundayız”

Kırcı, Alanya Üniversitesi’nin başarılarını değerlendirirken, uluslararası öğrenci oranında Türkiye’de 13. sırada yer almasının, üniversitenin global bir eğitim merkezi olma yolundaki adımlarını ve küresel ölçekte tanınırlığını gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, açık erişim imkânı bulunan bilimsel yayın yüzdesi kategorisinde Türkiye’de 1. sırada olmanın, bilimsel bilginin yaygınlaşması ve daha geniş kitlelere ulaşması açısından büyük bir değer taşıdığını belirtti. Çevresel sürdürülebilirlik alanında da önemli adımlar attıklarını ifade eden Kırcı, üniversitenin kişi başı doğrudan karbon ayak izi bakımından 11. sırada yer almasının çevresel sorumluluğun bir göstergesi olduğunu söyledi. “Bu başarı, çevre dostu uygulamalarımız ve sürdürülebilir gelişme hedeflerimize olan bağlılığımızı vurgulamaktadır” dedi.

“Büyük başarılara imza atmak için çok çalışacağız”

Endeksli yayınların atıf alma oranında Türkiye genelinde 3. sırada yer alarak bilimsel alanda ne kadar etkili ve saygın bir konumda olduklarını kanıtladıklarını belirten Kırcı, “Yapılan araştırmaların bilim dünyasında ilgi görmesi ve yeni çalışmalara ilham vermesi, üniversitemizin bilimsel gücünün en önemli göstergelerinden biridir. Alanya Üniversitesi, bu başarılarıyla bilimsel araştırma, sürdürülebilirlik ve küresel eğitim alanlarında örnek teşkil edecek, gelecekte daha büyük başarılara ulaşmak için çalışmaya devam edecek” dedi.

“Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz”

Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Alanya Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Aykut Ekinci ise, “YÖK tarafından yayımlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda ilk 20 üniversite arasında yer alması, bizi son derece gururlandırdı. Bu başarı, üniversitemizin eğitim ve araştırma alanlarında yakaladığı ivmenin somut bir göstergesidir. Bilimsel yayınların açık erişim oranında Türkiye’de birinci sırada olmamız, bilgiye erişim konusundaki kararlılığımızı ve araştırma faaliyetlerimize verdiğimiz önemi bir kez daha kanıtlamaktadır. Alanya Üniversitesi’nin küresel eğitim arenasındaki hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Çevre dostu uygulamalarımız, sürdürülebilirlik hedeflerimizle bilimsel çalışmalarda öncü olmaya ve topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.