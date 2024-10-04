Alanya Üniversitesi, 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında uluslararası akademik iş birliğini güçlendirmek amacıyla “Moving Forward 3rd International Week by Alanya University” etkinliğini düzenliyor.

Alanya Üniversitesi, “Moving Forward 3rd International Week by Alanya University” etkinliğini düzenliyor. Bu yıl 3’ncü kez düzenlenecek etkinliğe, 11 ülkeden 23 yükseköğretim kurumu katılacak. Etkinlik, akademik ortaklıkların kurulması ve uluslararası değişim programlarının tanıtılması için önemli bir platform niteliğini taşıyor.

11 ülkeden 40 katılımcı geliyor

Alanya Üniversitesi’nde düzenlenecek etkinliğe, 11 farklı ülkeden akademisyenler ve idari personel katılım sağlayacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 40 katılımcının yer alacağı etkinlikte, uluslararasılaşma süreçleri masaya yatırılacak. Etkinlik kapsamında, Erasmus+ değişim programları aracılığıyla öğrenci ve personel değişim fırsatlarının yanı sıra, farklı kültürler arası etkileşimlerin de artırılması hedeflenecek.

Kapsamlı program ve kültürel etkinlikler

Etkinliğin ilk günü, üniversite sunumları ve kültürlerarası eğitimlerle başlayacak. Gün sonunda düzenlenecek Gala Yemeği ve Türk halk gösterileri, katılımcılara Türkiye’nin kültürel zenginliklerini tanıtacak. Alanya’nın tarihi ve kültürel yerlerinin gezileceği şehir turu ise ikinci gün gerçekleştirilecek. Hafta boyunca bilgi paylaşım oturumları, iyi uygulama örnekleri ve eğitim fuarları da programda yer alacak. Üniversite etkinlikleri kapsamında, 11 ülkeden 40 katılımcıya, Side ve Manavgat gibi bölgenin doğal güzellikleri yerinde tanıtılacak. Etkinliğin son günü olan 11 Ekim’de sertifika töreni düzenlenecek. Katılımcılar resmi imzaların atılmasının ardından ülkelerine dönecekler.

Akademik ve kültürel ortaklıklar keşfedilecek

Alanya Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Aykut Ekinci, yaklaşan ‘Moving Forward 3rd International Week by Alanya University’ etkinliğiyle ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

“Ülkeler arası kültürel ve akademik etkileşimler, eğitim dünyasında kalıcı izler bırakacak kadar değerlidir. Farklı ülkelerden akademisyen ve idari personelin bir araya gelmesi, bilgi paylaşımını ve iş birliğini artırarak daha güçlü bir akademik ağ oluşturma imkânı sunacaktır. Bu tür etkinlikler, üniversitelerin uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlarken, öğrencilerimize de küresel bir perspektif kazandırma noktasında büyük önem taşımaktadır.

Alanya Üniversitesi olarak, uluslararasılaşma vizyonumuzu genişletmek ve dünya ile entegrasyon sürecimizi hızlandırmak amacıyla düzenlediğimiz “Moving Forward 3rd International Week by Alanya University” etkinliğinin büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. 11 farklı ülkeden gelen akademisyenler ve idari personelin üniversitemizde bir araya gelmesi, sadece akademik ortaklıkların kurulması açısından değil, aynı zamanda kültürlerarası anlayışın derinleşmesi bakımından da büyük önem taşıyor. Alanya’mız başta olmak üzere ülkemizin kültürel zenginliklerini tanıtırken, bilimsel ve eğitsel deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam sağlayacağız. Üniversitemiz adına böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak, uluslararası arenada bilinirliğimizi artırmamıza katkı sağlayacak ve akademik anlamda güçlü bağlar kurmamıza vesile olacaktır. Katılımcılarımızın Alanya’nın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfederken, burada edindikleri akademik deneyimlerini kalıcı olarak ülkelerine aktaracaklarına inanıyorum. Erasmus+ değişim programlarıyla bu süreçlerin sürekli hale gelmesini hedefliyoruz. Bu etkinliğin sonunda, yalnızca yeni iş birliklerine değil, aynı zamanda güçlü dostluklara da ev sahipliği yapmış olmayı ümit ediyorum”