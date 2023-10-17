Uzun yıllardır geleneksel şekilde düzenlenen Alanya Triatlon Yarışları’nın 32.si Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleşti. Yerli ve yabancı pek çok sporcunun katıldığı yarışlara Talya Bitkisel sponsorluğunda katılan Antalyaspor triatlon takımı, kendi yaş grupları ve genel klasmanda en ön sıralarda yer alarak defalarca kürsüye çıkma başarısını gösterdi.

Hafta sonu Alanya’nın Galip Dere Plajı’nda start alan yarış esnasında yıldırımların gözlemlendiği sağanak yağışın etkili olması sebebiyle yüzme etabı sporcuları riske atmamak adına hakem kararı ile iptal edildi ve yarış duatlona çevrildi. Bu karar ile birlikte önce bin 700 metre koşan sporcular daha sonra 20 kilometre pedal çevirdikten sonra 5 kilometrelik koşu etabı ile yarışı tamamladılar.

Antalyaspor kürsüde

Yarışlara Osman Demiratar, Cemil Yıldızhan, Tatiana Vukolova, Mustafa Çelik, Necati Şevik ve Şükrü Sinan kadrosu ile katılan kırmızı beyazlılarda başarılı sporcu Osman Demiratar genel klasman birincisi olarak kendi yaş grubu ile birlikte iki altın madalya birden kazandı. Kendi yaş gruplarında derece elde eden diğer triatlerden Şükrü Sinan üçüncü olarak bronz madalya, Cemil Yıldızhan ve Necati Şevik ise ikinci olarak birer gümüş madalya kazandılar. Alanya’da yarışan Antalyaspor’un tek kadın sporcusu Tatiana Vukolova genel klasmanda üçüncü olurken aynı zamanda kendi yaş grubunda birinci olarak Antalyaspor bayrağını kürsüde açtı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia Peres, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve federasyon yetkililerinin dereceye giren triatletlere ödüllerini takdim ettiği yarışlar, kapanış töreninin ardından sona erdi.