Dünyanın en köklü spor organizasyonlarından biri olan Alanya Triatlonu bu haftasonu 31. kez gerçekleştirilecek. Yurt içinden ve yurt dışından 600 sporcunun mücadele edeceği dev organizasyona 27 ülkeden triatlet katılıyor.

Dünyanın en köklü spor organizasyonlarından biri olan Alanya Triatlonu bu haftasonu 31. kez gerçekleştirilecek. Yurt içinden ve yurt dışından 600 sporcunun mücadele edeceği dev organizasyona 27 ülkeden triatlet katılıyor.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenecek Alanya Triatlon Yarışları 14 Ekim’de başlıyor. Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 31. kez düzenlenecek olan Alanya Triatlonu, düzenlenen basın lansmanı ile tanıtıldı. Alanya Belediyesi Meclis Salonu’ndaki basın lansmanına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, Triatlon Olimpik ve Avrupa Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

27 ülkeden 600 sporcu katılacak

Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’mız için, bölgemiz için en güzel, en anlamlı, yıllardır ev sahipliği yaptığımız Triatlon yarışları için bir aradayız. Almanya ile birlikte en uzun süredir bu organizasyona ev sahipliği yapmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Bölgemizin ön plana çıkmasında Triatlonun çok önemi bulunuyor. Yine 2 gün boyunca bu organizasyona ev sahipliği yapacağız. 27 ülkeden sporcularımız var. Bu yılı en güzel ve anlamlı kılan şeylerden birisi Paratiatlon Dünya Kupası’nın ve Avrupa Kupası’nın şehrimizde düzenlenmesi olacak. Bu, kentimize verilen değeri ortaya sermektedir. Denizi, kumu, güneşi, sağladığı huzur ve güvenliği ile Alanya tercih nedeni. Bundan da son derece mutluyuz. Bu etkinlikte emeği geçenlere, bu günlere gelmesini sağlayanlara, bakanlığımıza, valiliğimize, kaymakamlığımıza kısaca herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı Triatlon yarışlarını izlemeye davet ediyorum. Kazasız belasız bir organizasyon olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Alanya dünyada iki destinasyondan birisi”

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da, Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti. Yalçınkaya, “Alanya, dünyada bu denli büyük organizasyon yapan 2 destinasyondan birisi. Bu anlamda belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu organizasyon onların büyük desteği ile buralarda ve olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da, “Sporun en özel ve güzel destinasyonunda yine Triatlon için bir aradayız. Antalya yılda 300’ün üzerinde uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan bir bölge. Başkanımız da bu işi ne kadar heyecan ve sevgiyle yaptıklarını anlattı. İnşallah her yaptığımız güzellik böyle yıllara sirayet eder. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

“Alanya 31 yıldır başarılı bir ev sahipliği yapıyor”

Triatlon Olimpik ve Avrupa Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia ise, “Alanya’nın uluslararası organizasyonlara verdiği değeri ve bu organizasyonu 31 yıldır başarıyla yaptığını görüyoruz. Bu şehre bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bazen problemler olabiliyor, yollar kapanabiliyor anlayışınız için teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

“Gururlu ve sevinçliyiz”

Son olarak ise Milli Triatlet Gültigin Er de, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı: “Burada olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Ülkemizde böyle başarılı organizasyonlar yapıldığı için çok sevinçliyiz. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Şimdiden mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum.”

Cumartesi günü gerçekleşecek Paratriatlon Dünya Kupası yarışlarında 27 ülkeden 80 sporcu, pazar sabahı 250 ulusal sporcu, Elit Erkekler Kategorisinde 24 ülkeden 70 sporcu, Elit Kadınlar’da ise 25 ülkeden 50 sporcu mücadele edecek.