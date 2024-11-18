Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kestel Yerleşkesi’nde kurulan Alanya TEKMER AŞ’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantı öncesinde ALKÜ öğrencilerine yönelik Alanya TEKMER ve KOSGEB desteklerine başvuru bilgilendirmesi yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi teknoloji ve geleceğe yatırımlarını son yıllarda hızlandırırken, geçtiğimiz ay Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın girişimleri sonucu kurulan Alanya TEKMER’in tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, “Üniversite olarak temel amacımız ülkeye en faydalı bireyleri yetiştirmektir. Sadece eğitim, bir üniversitenin varoluş amacı olamaz. Üniversiteler; ülkesine, bilim camiasına ve şehrin dinamiklerine yön vermek, uymak zorundadır. Üniversitelerdeki TEKMER’ler, TEKNOPARK’lar şehrin dinamiklerine katkı sağlamak için üniversitelerin olmazsa olmazıdır. Üniversite-endüstri iş birliği de bunun temelini oluşturuyor. KOSGEB desteğiyle TEKMER’i burada kurmak, yarının girişimcilerine yön vermek hatta girişimcilerin paydaşı olarak bizler de bu oluşumun içinde olmaktan mutluyuz. İlk adımlarını attığımız bu oluşumun, şehrin üretimine destek sağlayıp yarının Alanya’sına katkıda bulunması bizler için ümit verici. Alanya TEKMER, ilerleyen günlerinde uluslararası katılımcılarla yapılacak girişimlerle daha da zenginleşecektir. Alanya TEKMER’i hep birlikte daha ileriye götüreceğimize yürekten inanıyorum. Alanya TEKMER’in kurulmasında başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, KOSGEB ve ALTSO yetkililerine, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bilim camiasına ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Toplantı öncesinde ise ALKÜ Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından “KOSGEB’in Gençler için Girişimcilik ve İstihdam Destekleri” konferansı düzenlendi. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, KOSGEB destekleri hakkında detaylı bilgi verdi. Erkış, uzun bir sürecin sonunda Alanya TEKMER’in 17 Ekim tarihi itibarıyla kurulduğunu hatırlattı. İlk tanıtım toplantısının yapılmasından gurur duyduğunu söyleyen Erkış, “Alanya TEKMER’in ilçede kurulmasıyla Türkiye’de bir ilk de gerçekleşmiş oldu. Alanya’nın üniversite-sanayi iş birliği sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bunun daha da gelişmesi için hep birlikte daha ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Alanya TEKMER ile ilgili çok güzel olgular paylaşacağız. Büyükşehirlerde ve Türkiye’nin bazı şehirlerinde TEKMER’ler kurulmuş. Özellikle büyükşehirlerde TEKMER kültürü oluşmuş ve sistem güzel işliyor. TEKMER’lerin yoğun kullanıldığı yerlerde hem üniversite hem de şehir bu oluşumdan ayrı ayrı faydalanabiliyor. Alanya’mızda da kurulan TEKMER’in başarılı olmasında hepimizin büyük sorumlulukları olacak. Şahıs olmaktan ziyade grup olarak tümümüz bu sürecin bir parçasıyız. El birliği ile bu yükü başarılı şekilde kaldıracağız. Alanya TEKMER, şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Alanya TEKMER Müdürü Doç. Dr. Bertan Beylergil ise, 1,5 yıl gibi bir sürede TEKMER’in kurulduğunu dile getirdi. Beylergil, “Alanya TEKMER’in kurulmasında Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Beylergil daha sonra Alanya TEKMER’in kurulumu ve işleyişi hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından soru-cevap bölümü ile program sona erdi.

KOSGEB, ALKÜ, ALTSO ve Alanya TEKMER tarafından ALTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, Alanya TEKMER Müdürü Doç. Dr. Bertan Beylergil, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.