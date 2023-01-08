Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşları ’Farkında Ol, Oltaya Gelme’ projesi çerçevesinde sanal ortamda ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olayları hakkında bilgilendirdi. Vatandaşların mağdur olmalarını önlemek amacıyla hazırlanan broşürler dağıtılırken, dolandırıcılık olayı karşısında alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, esnaf ve vatandaşlara sanal ortamda veya iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında broşür dağıtarak, dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manavgat’ta yapılan konutların hak sahiplerine müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manavgat’ta yapılan konutların hak sahiplerine müjde

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.