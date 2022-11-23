Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizlerin temiz kalması için kent genelindeki arıtma tesislerinin kapasitelerini artırma çalışmaları çerçevesinde, Alanya Okurcalar Arıtma Tesis kapasitesini yüzde 40 arttırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizlerin temiz kalması için kent genelindeki arıtma tesislerinin kapasitelerini artırma çalışmaları çerçevesinde, Alanya Okurcalar Arıtma Tesis kapasitesini yüzde 40 arttırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü alt yapı çalışmalarını merkezde olduğu gibi ilçelerde de aralıksız sürdürüyor. Turizm tesislerinin yoğun olarak yer aldığı Alanya Okurcalar Mahallesi’ndeki arıtma tesisinde Mart ayında başlatılan yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları ekim ayı başında tamamlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi 20.000 m 3 /günden 28.000 m 3 /güne çıkarılarak kapasite yüzde 40 artırıldı. Böylece arıtma verimi yüksek, kapasitesi yeterli, atık su arıtma tesisleri sayesinde, Mavi Bayraklı plajlarımız daha temiz hale getirilmiş oldu.

"27 milyon 500 bin TL’ye mal oldu"

27 milyon 500 bin Türk Lirası’na mal olan kapasite artırımı ve yenileme çalışmaları çerçevesinde 4 adet son çöktürme havuzunun perdelerinin ve iç savaklarının yükseltilmesi tamamlanarak devreye alındı. 4 adet çöktürme havuzu sıyırıcı kolları ve çamur giriş stengellerin yenilendi. Mevcut son çöktürme dağıtım yapısı, çamur tankı ve geri devir haznesi perdelerinin yükseltilmesi tamamlandı. Havalandırma havuzu ile dağıtım yapısı arası ve boru iletim hatları yenilendi. 4 adet havalandırma havuzunun galvaniz ve paslanmaz çelik borulaması ve difüzörleri değiştirilerek devreye alındı. Mevcut sisteme 1 adet blower eklenerek kapasite artışı sağlandı. Tesis geneli yol yapım çalışmaları tamamlandı.

"Zorluklar ortadan kaldırıldı"

Okurcalar ve Örenşehir Mahallesi’nin bir kısmına hitap eden atık su arıtma tesisinde gerçekleştirilen kapasite artırımı ile yaz sezonunda debinin maksimuma ulaştığı dönemlerde yaşanan debiyi arıtmaya yönelik yaşanan zorluklar ortadan kalkmış oldu. Kapasite artışıyla birlikte atık suyun tamamını çok rahat bir şekilde arıtılarak, çıkış kalitesine en uygun şekilde denize deşarj edebiliyor.