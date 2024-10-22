Alanya Belediyesi’nin bu yıl 6. kez düzenlediği Alanya Kitap Fuarı, birbirinden renkli etkinlikler ve söyleşilerle devam ediyor. Kitapseverler fuarda kitaplarla buluşurken, aynı zamanda sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı yakalıyorlar.

18 Ekim’de kapılarını açan 6. Alanya Kitap Fuarı, Alanya Kültür Merkezi ve 100. Yıl Parkı’nda düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. 27 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek fuara, Alanya halkı yoğun ilgi gösteriyor.

100. Yıl parkında kitaplar yeni sahipleri ile buluşuyor

Bu yıl ilk kez açık alanda yapılan Kitap Fuarı’nda yayınevlerinin stantları ve yerel yazarların imza etkinlikleri Damlataş 100. Yıl Parkı’nda gerçekleştiriliyor. Binlerce kitap, Alanya Belediyesi’nin hazırlamış olduğu stantlar aracılığıyla vatandaşlarla buluşuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, okullardaki öğrenciler de gruplar halinde fuar alanını ziyaret ediyorlar. Özellikle çocuklara kitap sevgisi aşılama amacı da güden fuarda birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlik düzenleniyor. Fuar alanında, müzik eşlikli masal anlatımı, drama, Hacivat Karagöz, çocuk şarkıları, keçe ayraç atölyesi, oryantiring, Anadolu masalları, sokakta sanat var, masa tiyatrosu, okuma çemberi, dans, üç kart öykü, masal etkinliği ve Alanya’nın Renkleri gibi pek çok etkinlik her gün çocukları ağırlıyor.

Kitapseverlerden söyleşilere yoğun ilgi

Alanya Kitap Fuarı kapsamında ülkemizin en önemli yazar ve şairleri de kitapseverlerle buluşuyor. Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşilerde Ataol Behramoğlu, Serkan Karaismailoğlu, Feyza Hepçilingirler ve Ahmet Ümit söyleşilerini gerçekleştirdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşilerde yazarlar birbirinden kıymetli bilgileri okuyucuları ile paylaşırken, söyleşi sonrasında yapılan imza etkinliği ile de okuyucular, sevdikleri yazarlarla tanışma imkânı yakaladı. Fuar kapsamında 22 Ekim Salı Abdullah Akbaş ve Orhan Toker, 23 Ekim Çarşamba Gökhan Müftüoğlu ve Zekeriya Efiloğlu, 24 Ekim Perşembe Arslan Bayır, 25 Ekim Cuma Burcu Bahar ve Coşkun Aral, 26 Ekim Cumartesi Yusuf Asal, 27 Ekim Pazar ise Arkadaş Ahmet Eraslan ve Müfit Can Saçıntı söyleşi yapacak.