Alanya Belediyesi merkez mahallelerde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüldüğü bölümlerde sona gelindi.

Alanya’nın trafik yoğunluğu ve yerleşim açısından en önemli caddelerinden birisi olan Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde kaldırım ve yol düzenleme çalışması da yapılan cadde de kentin en önemli kavşağı olan Hal Kavşağı yeniden düzenlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şehrimizde ekonomik ömrünü tamamlayan yol ve caddelerde yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Şu an Yunus Emre Caddesi’nde çalışmalarımız sürüyor. Artan nüfusla birlikte çok büyük yoğunluğun yaşandığı kentimizin en önemli caddesini baştan sona yeniledik. Şu an Başkent Hastanesi Kavşağı ile Hal Kavşağı arasındaki bölümde asfalt çalışmalarının sonuna geldi. Bayram öncesi caddeyi yeni yüzü ile trafiğe açacağız. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.