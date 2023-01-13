Alanya HEP Üniversitesi, siber güvenlik politikaları üzerine çalışmalar gerçekleştiren Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokole göre; üniversite bünyesinde, “Uluslararası Düşünce Kurulu” oluşturulacak. Kurul, yetenekli engelli bireylerin topluma kazandırılmasına, ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının karşılanmasına katkı sağlayacak.

Alanya HEP Üniversitesi, siber güvenlik politikaları üzerine çalışmalar gerçekleştiren Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokole göre; üniversite bünyesinde, “Uluslararası Düşünce Kurulu” oluşturulacak. Kurul, yetenekli engelli bireylerin topluma kazandırılmasına, ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının karşılanmasına katkı sağlayacak.

Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mesut Güner’in başkanlığında kurulan Uluslararası Düşünce Kurulu’nda; teknoloji, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, turizm ve ekonomi alanları öncelikli olmak üzere, Üniversitenin ve Alanya’nın gelişimine katkı sunacak stratejiler geliştirilecek. Kurulda; dünya ölçeğinde söz sahibi ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin görüşleri de dikkate alınacak.

"Hem ülkemize hem şehrimize katkı"

Rektör Prof.Dr. Mesut Güner, işbirliği bünyesinde kurulan Uluslararası Düşünce Kurulu’na ilişkin görüşlerini dile getirdi. Kurulan düşünce kurulunun önemine vurgu yapan Prof.Dr. Mesut Güner; “ Uluslararası Düşünce Kurulu; akademik ve düşünsel sınırların ortadan tamamen kalktığı ve farklı kültürlerin etkileşimi ile Türkiye’den başlayarak, dünyadaki güçlü akademik karakterlerin ve uzman kişilerin bir araya getirilmesine katkı sağlayacak bu çalışmalarımızı Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı ile birlikte gerçekleştireceğiz. Eleştirel düşünen, meraklı, öğrenmeye hevesli ve sosyal bilinci olan insanlar yetiştirmeyi amaçlayan; IB tarafından yüksek seviyede eğitim veren kurumlar olarak tanımlanan üniversite vb. eğitim kurumları ile bir araya gelerek toplantılar yapmayı planlıyoruz. Uluslararası Düşünce Kuruluşları ile üniversitemiz yapıcı temaslar kuracaktır. Üniversitenin uluslararası tanıtım stratejilerini belirlemeye öncülük edeceğiz. Yeni köprülerin kurulması ve bu verimli diyaloglar ülkemize, şehrimize çok önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Engelliler unutulmayacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mesut Güner, üniversite bünyesinde kurulacak Uluslararası Düşünce Kurulu Kurulu’nun yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler aktardı. Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı ve Alanya HEP Üniversitesi ile birlikte yapılacak çalışmaların, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasına katkı sağlayacağını söyleyen Prof. Dr. Mesut Güner, şöyle devam etti: “Üniversitemiz, YÖK tarafından engelsiz üniversite olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu kurulda engellilerimizin yaşamını kolaylaştıracak önemli çalışmalara da imza atmak istiyoruz. Engellilerimizin çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik Uluslararası Engelli Politikaları ve Siber Güvenlik Politikaları ile ilgili ciddi raporlar hazırlamak ana hedeflerimiz arasındadır. Siber Güvenlik politikaları ve bu bağlamda gelişecek olayları ve geleceğe dair oluşturulan küresel yaklaşımları önceleyerek bütüncül bir perspektifle incelemek ve Metaverse etkilerine dair araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak önem verdiğimiz konular arasında. Metaverse ile ilgili Eğitim Stratejilerini belirlemek, ilgili konularda ilke ve hedeflere yönelik çalışmalar yapacağız. Ayrıca ilgili konulardaki üst politikanın belirlenmesine yönelik her türlü görüş bilgi ve belgeyi incelemek araştırmak adına dikkate alacağız" ifadelerini kullandı.

Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) ve Alanya HEP Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolüne göre; siber güvenlik politikaları ve siber güvenliği ilgilendiren dijital teknolojiler ile ilgili ülke içinde veya dışında düzenlenen konferans, seminer, panel ve benzeri faaliyetler mercek altına alınacak. Bu etkinliklerde ortaya konan görüş ve öneriler dikkatle değerlendirilecek, önerilerin engelli istihdamına dönüşmesi adına çalışmalar gerçekleştirilecek.