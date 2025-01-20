Alanya Belediyesi öncülüğünde geleneksel Yörük oyunlarının kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması için başlatılan belgesel projesi çekimleri, Gübüdük Oyunu ile sona erdi. Projeyle 12 yöresel oyunun çekimleri yapıldı.

Alanya Belediyesi Alanya Araştırmaları Merkezi öncülüğünde ve Yörük Oyunları Uygulayıcısı Sedat Çolak mentörlüğünde hayata geçirilen Geleneksel Yörük Oyunları Projesi’nin çekimleri tamamlandı. Oyunların kayıt altına alınması ve oyun kültürünün 7’den 70’e tanıtılarak gelecek nesillere aktarılması için başlatılan projenin son çekimi, Gübüdük Oyunu için yapıldı. Oyunun çekimleri Çıplaklı Mahallesi’nde gerçekleştirilirken, vatandaşlar yöresel Yörük kıyafetleriyle oyuna eşlik ettiler.

Her oyunun çekimi farklı mekanlarda yapıldı

Alanya Belediyesi Geleneksel Yörük Oyunları Proje Sorumlusu Derya Pekgözlü Karakuş, projenin belgesel çekimlerini tamamladıklarını belirterek, “Yörük Oyunları Uygulayıcısı Sedat Çolak, bu projede yer alan okullardan gelen öğrencilerimize, geleneksel Yörük oyunları ile ilgili gerekli eğitimleri verdi ve sonraki süreçte ise oyunların çekimlerini tamamladık. Proje ile geleneksel Yörük oyunlarının yaşatılmasını; gelecek nesillere aktarılmasını, öncelikle öğrenciler olmak üzere halkın her kesimine ulaşmasını ve oyunların kayıt altına alınmasını hedefledik. Projede Alanya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini de tanıtmayı amaçladığımız için her oyunun belgesel çekimini farklı mekanlarda gerçekleştirdik. Bizlerle iş birliği yapan ve projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

12 oyunun çekimleri gerçekleştirildi

Geleneksel Yörük Oyunları Projesi kapsamında Börü, Gübüdük, Tamga (Damga), Terzi, Uçan Koçan (bu oyunun 5 farklı versiyonu bulunmaktadır; Halka, Kozalak Yıkma, Kuş Kondu, Hedef Vurma, Yarıştırmak), Aksır, Manış, Babıç Yandı, Kös, Birdirbir, Follukfos ve Küme olmak üzere 12 farklı oyunun belgesel çekimleri yapıldı. Belgesel, kurgu aşamasının ardından tamamlanacak ve tarihi geleneksel oyunları gelecek nesillere aktaracak önemli bir kaynak haline gelecek.