WTM Londra Turizm Fuarı’nda Alanya Belediye ve ALTAV Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya’nın tanıtımında bir ilke imza attı. İngiltere’nin önde gelen tur operatörlerinden Jet2 ile ALTAV arasında pazarlama anlaşması yapıldı.

Dünyanın en önemli seyahat fuarlarından olan WTM Londra Turizm Fuarı’nda Alanya için fuar süresince çok sayıda görüşmeler yapan Alanya Belediye ve ALTAV Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya turizmi için bir ilki gerçekleştirdi. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) adına Başkan Osman Tarık Özçelik ve ALTAV Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, Jet2 CEO’su Steve Heapy ile Alanya’ya 2025 yılında gelecek turist sayısını artırmayı hedefleyen kapsamlı bir tanıtım kampanyasına imza attı.

“Geleneksel ve dijital yollarla İngiltere’de tanıtılacak”

Londra’da imzalanan bu stratejik iş birliği anlaşması sayesinde, Alanya, dört ay boyunca İngiltere’nin 12 farklı şehrinde Jet2 acentesinin geniş erişim ağıyla tanıtılacak. Bu tanıtım, e-posta kampanyaları, sosyal medya paylaşımları ve uçak içi gösterimlerle geniş bir kitleye ulaşacak ve Alanya’yı İngiliz tatilcilerin gözünde cazip bir destinasyon olarak daha da güçlendirecek. Özellikle, e-posta kampanyaları ile doğrudan hedef kitleye ulaşılacak; sosyal medya paylaşımları ile geniş bir dijital izleyici kitlesine hitap edilerek Alanya’nın doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri, sportif faaliyetleri ve turistik cazibesi tanıtılacak. Uçak içi gösterimlerle ise seyahat sürecinde tatil planlayan yolculara Alanya’nın cezbedici yönleri görsel bir şovla sunulacak. Bu tanıtım sayesinde, Alanya’nın İngiltere pazarındaki tanınırlığının önemli ölçüde artırılması hedeflenirken, İngiliz turistlerin tercih listesinde ilk sıralara yerleşmesi planlanıyor.

“Alanya turizmi için dönüm noktası olacak”

Alanya Belediye ve ALTAV Başkanı Osman Tarık Özçelik, bu projeyi “Alanya turizmi için bir dönüm noktası” olarak nitelendirirken, “Bu pazarlama projesi Alanya’nın bir tur operatörüyle yaptığı en önemli ortaklık olabilir. Alanya’nın uluslararası pazarlarda konumunu güçlendirmek adına, turist getirecek olan ve artış hedefleyen her tur operatörü ile benzer iş birliklerine açığız. Turizmdeki yükselişimiz adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi. Alanya ve Jet2’nun bu ortak çalışmasıyla, kentin turizm gelirlerinin artırılması ve sezon boyunca sürekli turist akışının sağlanması amaçlanıyor.