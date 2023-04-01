Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) düzenlediği iftar organizasyonunda Alanya protokolü, STK temsilcileri, siyasiler, gazeteciler ve yakınları bir araya geldi. Organizasyonda gazetecilikte 30 yılını tamamlayarak emekli olan üyelere de onur belgesi takdim edildi.

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından iftar yemeği düzenlendi. Alanya Öğretmen Evi’ndeki iftar organizasyonuna Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erkan Demirci, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, siyasi partilerin ilçe başkanları ve milletvekili aday adayları, oda ve dernek başkanları ile AGC üyesi gazeteciler ve yakınları katıldı. AGC yönetiminin davetlileri kapıda karşıladığı organizasyona katılanlar ezanın okunmasıyla birlikte iftarını açtı.

“Ciddi fedakarlıklar yapılıyor”

Organizasyonda katılımcılara hitap eden AGC Başkanı Gaye Coşkun, Ramazan ayında birlik ve beraberlik içerisinde davetliler ve üyelerle anlamlı bir günü paylaşmak istediklerini söyledi. Coşkun, “Bu akşam aramızda olmanızdan son derece mutluyuz. Bugün iftarımızı açarken başka bir mutluluğumuzu da sizinle paylaşmak istedik. Gazetecilik sözde değil, gerçek, doğru şekilde 7/24 gece gündüz, bayram demeden, günün her saati mesaide olabilmek. Gece telefonunun sesinin açık olması demek. Dolayısıyla bu mesleği hakkıyla yerine getirme mücadelesinde ciddi bedeller ödeniyor, fedakarlıklar yapılıyor. Bu fedakarlıkların bizim için anlamlı ödülü ise mesleğimizden emekli olabilmek. Çünkü zaman içinde şartlara yenilerek farklı iş alanlarına kaymak zorunda kalıyor gazeteciler. En azından bu süreci mesleğini yaparak geçirebilmek, o emeklilik belgesinde basın iş kolundan emekli olduğunun kayıtlara geçiyor olması bizler için çok önemli ve değerli " dedi.

AGC Başkanı Coşkun’un konuşmasının ardından gazetecilik mesleğinde 30 yılı tamamlayarak emekli olmaya hak kazananlara onur belgeleri takdim edildi.